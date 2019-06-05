إدارة وتنفيذ النهر الصناعي تؤكد عودة تدفق المياه لبنغازي وإجدابيا والسيطرة على التسريب

بنغازي 05 يونيو 2019 (وال) – أكد مدير موقع إجدابيا بالنهر الصناعي المهندس خالد ضبوح وصول المياه اليوم الأربعاء إلى خزان التجميع والموازنة – إجدابيا ومنها إلى مدينة إجدابيا بعد نجاح السيطرة على التسرب الذي حدث للمحطة 370 علي خط إجدابيا – بنغازي أثر اعتداء من أحد المواطنين بعمل وصلة غير شرعية في الأسبوع الماضي .

وأضاف ضبوح – بحسب الصفحة الرسمية لجهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي على فيسبوك – “في هذه المناسبة أودُ أن أقدم الشكر والتقدير إلي فرق التشغيل والصيانة والنقل والخدمات والاتصالات وكتيبة أمن النهر الصناعي في موقع إجدابيا على جهودهم الجبارة التي قاموا بها طيلة الأيام الماضية من أجل السيطرة علي التسرب وتعبئة خط إجدابيا – بنغازي والتى تمت بنجاح، والحمد لله أن المياه الآن في أتجاهها لتغذية كل المناطق والمدن التي تتغذي من خط إجدابيا – بنغازي” .

ومن جهته، أوضح مدير موقع سلوق – الطلحية،المهندس خالد الزياني أنه والفريق الفني لموقع سلوق الطلحية متواجدون بالمحطة 96 قرب سيدي عبدالعاطي لتأمين تدفق المياه باتجاه خزان عمر المختار بسلوق ومنها إلي محطة ضخ بنغازي لتغذية وزيادة الضخ إلى خزان الطلحية لتغذية وزيادة الكمية إلي مدينة بنغازي والمناطق المجاورة وصولاً إلى 280 الف متر مكعب يومياً لتتدفق بقوة إلي كافة مناطق وأحياء مدينة بنغازي منتصف الليل خاصة التي عانت من انخفاض في المياه .

واختتم الزياني حديثه بالشكر والتقدير لفريق التشغيل الصيانة وفريق محطة ضخ بنغازي وفريق خزان الطلحية لتغذية مدينة بنغازي بموقع سلوق علي جهودهم التي قاموا بها طيلة الأيام الماضية من اجل ضمان استمرار تدفق المياه إلى مدينة بنغازي . (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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