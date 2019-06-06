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انخفاض اسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 06 يونيو 2019 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ادارة الموقع libya
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مصدر الخبر / ادارة الموقع libya

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 06 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.38 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.37 دينار

اليورو 4.87 دينار

الجنية الإسترليني 5.49 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.45 دينار

الجنية المصري 0.23 دينار

الدولار الكندي 3.16 دينار

الدينار الأردني 6.07 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.365 دينار

كسر الذهب عيار 18 131.5 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.90 دينار

دولار بشيك المصدق 4.63 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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