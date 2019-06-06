سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 06 يونيو 2019، الساعة 00:00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.38 دينار

اليورو 4.87 دينار

الجنية الإسترليني 5.49 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.45 دينار

الجنية المصري 0.23 دينار

الدولار الكندي 3.16 دينار

الدينار الأردني 6.07 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.365 دينار

كسر الذهب عيار 18 131.5 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

بطاقة أرباب الأسر 3.90 دينار

دولار بشيك المصدق 4.63 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية