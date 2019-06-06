ميناء بنغازي يستقبل شحنة سيارات وبضائع

استقبل ميناء بنغازي الباخرة “حمادة اس” وعلى متنها حمولة مقدرة بـ 106 قطعة من المرمر وكانت قد دخلت السفينة كونت شيب إلى الميناء في وقت سابق وعلى متنها 800 سيارة مستوردة من السوق الأمريكية، و 200 حاوية محملة ببضائع مُتنوعة بينها أدوات مطابخ وأقمشة ومواد كهربائية وخام بلاستيك.

وأوضحت إدارة الميناء أن السفينة “كونت شيب” تتبع الوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط.

وكانت السفينة “إيغل ترادر” قد دخلت للميناء أيضاً وعلى متنها شعير صب بحمولة تفوق الثلاثة وعشرين ألف طن، ورست السفينة التابعة للوكيل الملاحي أعالي البحار على الرصيف البحري استعدادا لتفريغ حمولتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية