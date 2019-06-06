اقتصاد

مُقترح لإصدار عملة إيطالية جديدة مُنفصلة عن اليورو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم أعضاء من الحزب الحاكم في إيطاليا برئاسة نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني مقترحا يدعو لتقديم الحكومة عملة محلية جديدة منفصلة عن عملتها الرسمية اليورو، وذلك لغرض تسهيل عمليات تسديد ديونها المُتراكمة عليها.
وبموجب الاقتراح فعلى الحكومة الإيطالية إصدار ديون بفئات صغيرة يمكن تداولها بسهولة، كما يتضمن المُقترح إنشاء نوع جديد من سندات الخزانة يمكن للحكومة الإيطالية أن تستخدمها لدفع المستحقات المُتأخرة للشركات التجارية، إضافة إلى دفع ضرائب المواطنين.

وتعد إيطاليا ثاني دول الاتحاد الأوروبي بعد اليونان التي تمتلك أعلى نسبة دين من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويأتي هذا المُقترح المُقدم من الحزب الحاكم في إيطاليا كمُحاولة لتيسير دفع هذه الديون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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