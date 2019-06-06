تكليف 14 محطة وقود في طرابلس بالعمل على مدار 24 ساعة لحل الأزمة

قررت لجنة الوقود المنبثقة عن لجنة الطوارئ المكلفة من المجلس الرئاسي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، بمقر إدارة الدعم المركزي في طرابلس برئاسة العميد محمد فتح الله، تكليف 14 محطة وقود بالمدينة بالعمل على مدار 24 ساعة إلى حين عودة معدلات التزود من قبل المواطنين إلى وضعها الطبيعي، وفق ما أكده مقرر اللجنة أبوبكر القاضي.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» عن القاضي قوله إن المحطات الـ14 تابعة لثلاث شركات نفطية هي شركة الراحلة وشركة الشرارة وشركة نفط ليبيا.

وأوضح أن محطات شركة الراحلة هي (محطة رقم 45 زاوية الدهماني – محطة رقم 133 باب بن غشير – محطة رقم 107 الفلاح – محطة رقم 23 شارع الجمهورية – محطة رقم 27 قرجي) ومحطات شركة الشرارة هي (محطة رقم 17 محطة وقود جنزور – محطة رقم 7 حي الأندلس – محطة رقم 95 قرجي – محطة رقم 99 غوط الشعال).

وأضاف القاضي أن محطات شركة نفط ليبيا هي: (محطة رقم 85 تاجوراء – محطة رقم 47 أبو ستة – محطة رقم 61 شارع السيدي – محطة رقم 69 الهضبة الشرقية – محطة رقم 37 قرقارش أبونواس).

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن لجنة متابعة أزمة الوقود «عممت على محطات الوقود بعدم تعبئة (البراميل) بكافة أنواعها حرصًا على سير عملية التزود بشكل فعًال، وطمأنت المواطنين بأن الوقود متوفر بكافة مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط».

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