إجراء عمليات الاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة بحقل الراقوبه

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن نجاح شركة سرت المملوكة بالكامل للمؤسسة بإجراء عمليات الاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة (هــ 111-20) بحقل الراقوبه الثلاثاء الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن البئر الجديد سيُضيف 1102 برميل في اليوم للإنتاج المحلي.

وأظهر الاختبار الذي تم بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك ضغط في رأس البئر بمقدار 430 psi وحجم الخانق 32/64، وقد تم حفر هذا البئر بطبقة مكمن (الواحة)، وذلك باستخدام سائل الحفر (CL-free) بالتعاون مع شركة الجوف.

هذا وسوف تتم عمليه ربط البئر على خط الإنتاج بعد تحرك الحفارة من الموقع، ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط المستمرة لتطوير عمليات الحفر والاختبار في قطاع النفط الليبي لزيادة الإنتاج والحفاظ عليه، بحسب البيان.

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