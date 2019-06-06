مؤسسة غير ربحية: العالم في خطر

أكدت المسؤولة عن التغير المناخي في مؤسسة “سي.دي.بي” “نيكوليت بارتليت” أن العالم في خطر وفقا لتقرير نشرته “بارتليت” مؤخرا.

وأوضح التقرير أن هنالك أكثر من 200 شركة مصنفة من أكبر الشركات في العالم تتوقع أن التغير المناخي سيكلفها بالإجمال تريليون دولار، وهو الأمر الذي سيضعها في خانة المصاعب في السنوات الـ5 المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة غير الربحية توصلت إلى نتائج ذكرت فيها أن شركات كثيرة لا تزال تهوّن من الأخطار.

وفي السياق ذاته حذر علماء من أن النظام المناخي للأرض يمضي قدما على المسار صوب إحداث أضرار فادحة إذا لم تحدث تخفيضات سريعة في الانبعاثات الكربونية.

ولعل هذه التكاليف لم تتوقف عما تتوقع الشركات إجمالا، فضلا عن تكاليف إضافية بقيمة 970 مليار دولار والسبب أن هناك عوامل تضع في عين الاعتبار، أهمها ارتفاع درجات الحرارة واضطراب المناخ بالإضافة إلى وضع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

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