إجراءات حثيثة لعودة اتصالات غات

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أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الاتصالات-طرابلس- د.فيصل قرقاب بأن غرفة الطوارئ لقطاع الإتصالات تعمل بشكل متواصل من أجل ضمان إرجاع خدمات الإتصالات والإنترنت إلى مدينة غات في أسرع وقت ممكن وأن العمل جارياً على تجهيز وإرسال قافلة إغاثة للإحتياجات الأساسية لأهل غات من خلال لجنة الإغاثة بالقطاع وبالتنسيق مع الحركة العامة للكشافة وعميد بلدية غات.

وذكرت الشركة من خلال خبر أوردته على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك إنه نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها غات جراء إجتياح الفيضانات أغلب أرجاء المدينة وماجاورها، أدت إلى انجراف كابل الألياف البصرية الواصل إلى غات وانقطاعه مما تسبب في توقف حركة الاتصالات بشكل كامل لجميع شركات الإتصالات بإستثناء ساعات قليلة جدا لشركة المدار الجديد.

وخلصت الشركة إلى القول بإن فِرق الصيانة التابعة لمنطقة إتصالات سبها ستصل إلى عين المكان اليوم الجمعة لتباشر أعمال الصيانة بالتنسيق مع عميد بلدية غات بالخصوص.

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