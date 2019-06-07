بوتين: علينا أن نأخذ في الحسبان أوضاع ليبيا

أكد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أن قرارات منظمة “أوبك” وحلفائها من مصدري النفط يجب أن تأخذ في الحسبان تطورات أوضاع الإنتاج في ليبيا.

وأشار بوتين خلال تصريحات صحفية إلى أن بلاده ستتخذ قرارا موحدا مع زملائها في أوبك بخصوص إنتاج الخام خلال الاجتماع المقرر عقده في الأسابيع المقبلة لبحث سياسة الإنتاج التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا تطورات الأوضاع في فنزويلا ونيجيريا وإيران.

هذا وتشهد ليبيا منذ سنوات صراعا داميا أثر في مرات عديدة على إنتاج النفط في الوقت الذي تسعى فيه منظمة “أوبك” للدول المصدرة للنفط إلى ضبط أسعار النفط وكميات الإنتاج المقررة لكل بلد لضمان عدم حدوث شح أو هبوط أو ارتفاع في الأسعار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية