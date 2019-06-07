“الجوف النفطية” ترفع إنتاجها بمُعدل 1100 برميل

نجح فريق الهندسة الحقلية التابع لشركة الجوف للتقنية النفطية في إضافة ألف ومئة برميل من النفط الخام للإنتاح العام المحلي.

وأعلنت الجوف عبر حسابها الرسمي، أمس الخميس، أن مهندسي الشركة رفعوا الإنتاج بعد إدخال نظام “سي ال فري” المتطور على البئر مئة وإحدى عشرة (111)، التابعة لحقل الراقوبة الذي تشرف على تشغيله شركة سرت للنفط والغاز.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع الإنتاج العام إلى أعلى من مليوني برميل بحلول عام 2023.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد استعرضت منذ نحو 3 أسابيع الميزانية التقديرية لشركة الجوف للتقنية النفطية وبرنامج عملها للعام 2019 وأبرز نشاطات إدارتها المختلفة خلال اجتماع العمومية للعام 2019 الذي عقد بمقر المؤسسة.

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