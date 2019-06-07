البريقة تبحث حلول لمختنفات شركات التوزيع

صرح المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي لـ 218 أن الشركة تواصلت مع كافة الجهات المختصة لإيجاد الحلول والوسائل الكفيلة لحل المختنقات الحالية في محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع.

وكانت لجنة الطوارئ بالمجلس الرئاسي قد عقدت اجتماعا يوم أمس الخميس مع إدارة شركة البريقة تقرر خلاله تكليف عدد نحو 14 محطة وقود تابعة لشركات التوزيع لتعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال الفترة القادمة.

وأضافت شركة البريقة إلى جانب ذلك بأن المحطات الأخرى تشتغل بالدوام الرسمي وذلك لحل حالة الازدحام الحاصل أمام المحطات.

يُشار إلى أن الكثير من المُواطنين اشتكوا مُؤخراً من حالة الازدحام الشديد التي تشهدها أغلب محطات توزيع الوقود، وهو ما دفع الشركة للتحرّك في سبيل إيجاد حلول لهذه الازمة.

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