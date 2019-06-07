شركـة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط تنجـح في اختبـار بئر تطويريـة جديدة

سرت 07 يونيو 2019 (وال)- أعلنت شركـة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز، نجاحها في إجـراء عمليـات الاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة (هــ 111-20) بحقل الراقـوبة النفطي.

وقالت الشركة – في بيان – إن الاختبـار الذي تم بواسطة فاصـل الاختبارات المتحرك، أظهر ضغطاً في رأس البئر بمقدار 430 psiوحجم الخانـق 32/64، مضيفة أنه ستضيـف البئـر 1102 برميل في اليـوم للإنتاج المحلي.

وأشارت الشركة إلى أنه تـم حفـر هـذه البئر بطبقـة مكمــن (الواحة)، وذلك باستخـدام سائل الحفر (CL-free) بالتعاون مـع شركـة الجـوف، وأنه ستتـم عملية ربـط البئر على خـط الإنتـاج بعـد تحـرك الحفارة من المـوقع.

وأوضحت الشركة أن هذا الإنجاز يــأتي في إطـار جهود المؤسسة الوطنية للنفط المستمرة، لتطوير عمليات الحفر والاختبار في قطاع النفـط الليبي لزيادة الإنتاج والحفاظ عليه.

وذكرت الشركة أن نتائـج أعمـال الاختبـار النهائي لهـذه البئر تزامنـت مع احتفالات الشعب الليبي أمس الثلاثاء بعيد الفطر المبارك، فتحية طيبة لكل العاملين المخلصين بمختلف المواقع وكل عـام والجميـع بخيـر وعافيـة والوطـن بأمـن وسـلام. (وال- سرت) ع ع/ ر ت

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