“القابضة” تُؤكد عملها على إعادة الاتصالات لغات

أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات بطرابلس فيصل قرقاب أن غرفة الطوارئ لقطاع الاتصالات تعمل بشكل متواصل من أجل ضمان إرجاع خدمات الاتصالات والإنترنت إلى مدينة غات في أسرع وقت ممكن وأن العمل جار على تجهيز وإرسال قافلة إغاثة للاحتياجات الأساسية لأهل المدينة.

وذكرت الشركة أنه نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها غات جراء اجتياح الفيضانات أغلب أرجائها وما جاورها، أدت إلى انجراف كابل الألياف البصرية الواصل إلى غات وانقطاعه مما تسبب بانقطاع الاتصالات بشكل كامل لجميع شركات الاتصالات باستثناء ساعات قليلة جدا لشركة المدار الجديد.

وخلصت الشركة إلى القول إن فرق الصيانة التابعة لمنطقة اتصالات سبها ستصل إلى المكان اليوم الجمعة لتباشر أعمال الصيانة بالتنسيق مع عميد بلدية غات بالخصوص.

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