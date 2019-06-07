المؤسسة الوطنية للموارد المائية تشكل لجنة أزمة لمتابعة الأحداث في غات والمناطق المحيطة

شحات 07 يونيو 2019 (وال)- أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، قرارًا بتشكيل لجنة أزمة لمتابعة الأحداث في غات والمناطق المحيطة برئاسة نائب رئيس بالمؤسسة الدكتور إبراهيم بن غلبون.

كما أصدر المهندس عوض الدرسي تعليماته للجنة بزيارة بلدية غات، لتقييم الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة، ومرافق المياه بمدينة غات، البركت، تهالة، وتوفير كافة الاحتياجات التي يتطلبها قطاع المياه بتلك المناطق، على أن يكون هناك حالة انعقاد دائم للجنة.

وجاء القرار ضمن المتابعة والاستجابة السريعة لمجريات الأحداث الأخيرة في غات والمناطق المحيطة بها، ومن المعلوم أن الأولوية في مثل هذه الظروف الطارئة، محاولة التقليل من الخسائر البشرية و المادية عبر إخلاء المناطق المتضررة، ومن ثم فنيًا عقب انخفاض منسوب السيول يتم كسح المياه من المنازل التي اجتاحتها السيول.

وتأتي هذه اللجنة ضمن الاستجابة السريعة للحكومة الليبية المؤقتة، ورغم قلة الإمكانيات المادية، إلا أنها تعمل في كافة أنحاء البلاد لحل المختنقات، وتوفير أفضل الظروف المعيشية للمواطنين. (وال- شحات) ب ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال