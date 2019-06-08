“اصطياد ناجح” لشركة مليتا للنفط والغاز

نجحت شركة مليتة للنفط والغاز،التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في القيام بما يُعرف بـ “عملية اصطياد” لاسترجاع أنابيب الإنتاج العالقة في البئر CE02 الموجود في “بحر السلام” أكبر الحقول البحرية المنتجة للغاز في ليبيا.

و حسب ما أوردته المؤسسة الوطنية للنفط -في صفحتها- فقد نفذ العملية فريق الحفر التابع لفرع الغاز بشركة مليته، بالتنسيق مع عدد من المختصين الهندسيين وفرق الإدارة بكلّ من الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط وتواصلت عملية اصطياد الأنابيب على مدار 24 يوما.

يُشار إلى أن العملية الهندسية المعقّدة وفرت على شركة مليته مصاريف تغيير مسار للبئر ثم حفر مقطع جانبي، ما تقدر قيمته بـ 23 مليون دولار أميركي .

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