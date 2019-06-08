أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة مليته للنفط والغاز التابعة لها نجحت في القيام بعملية اصطياد لاسترجاع أنابيب الإنتاج العالقة بالبئر CE02 المتواجد في بحر السلام أكبر الحقول البحرية المنتجة للغاز في ليبيا.

حيث قام بهذه العملية التي استمرّت على مدار 24 يوم فريق الحفر التابع لفرع الغاز بشركة مليته، وذلك بالتنسيق مع عدد من الأخصّائيين الهندسيين وفرق الإدارة بكلّ من الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط.

هذا ووفّرت هذه العملية الهندسية المعقّدة على شركة مليته للنفط والغاز مصاريف تغيير مسار البئر وحفر مقطع جانبي، والتي تقدّر بحوالي 23 مليون دولار أمريكي. في سياق مُتصل هنّأ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، باسم كافّة أعضاء مجلس الإدارة، شركة مليته ومهندسيها على خدماتهم وتفانيهم في العمل، متقدّماً بأسمى عبارات الشكر والإمتنان إلى كافّة عاملي قطاع النفط لما يبذلونه من جهود جبارة للقيام بواجبهم على أفضل وجه، حتّى خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

The post مهندسو شركة مليته النفطية يُجنبون الدولة الليبية خسارة 23 مليون دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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