ميناء بنغازي يستقبل مزيدا من السفن التجارية

استقبل ميناء بنغازي السبت عددا من السفن التجارية، وبحسب بيانات الميناء للسفن الراسية فقد دخلت السفينة “ريفير” إلى الميناء وهي محملة بـ2700 طن من الشعير الصب.

كما دخلت ناقلة المحروقات “التحدي” بهدف التزود بالوقود، وكشفت بيانات ميناء بنغازي أيضا دخول الناقلة “تازربو” وعلى متنها 1700 طن من الغاز المسال، وسبق ذلك دخول السفينة “اكورزين” المحملة بـ804 حزم من الخشب الناعم.

وكان ميناء بنغازي قد استقبل الأسبوع الماضي الباخرة “حمادة اس” وعلى متنها حمولة مقدرة بـ106 قطع من معدن المرمر. كما دخلت السفينة “كونت شيب” إلى الميناء في الفترة ذاتها وعلى متنها 800 سيارة مستوردة من السوق الأميركية، و200 حاوية محملة ببضائع متنوعة بينها أدوات مطابخ وأقمشة ومواد كهربائية وخام بلاستيك.

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