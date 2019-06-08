اقتصاد

صعود جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الدنيار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم السبت في السوق السوداء بعد عودتها للتداول عقب عطلة العيد.
وتداول التجار الدولار بأربعة دنانير وأربعين قرشا مرتفعا بذلك قرشا واحدا عن آخر إغلاق له، بينما سجل اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الدينار، وتم تداوله بأربعة دنانير وأربعة وتسعين قرشا، ليسجل ارتفاعا قدره ستّة قروش بينما بيع غرام الذهب عيار ثمانية عشر كسر بمئة وأربعة وثلاثين دينارا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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