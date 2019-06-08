صعود جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الدنيار

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم السبت في السوق السوداء بعد عودتها للتداول عقب عطلة العيد.

وتداول التجار الدولار بأربعة دنانير وأربعين قرشا مرتفعا بذلك قرشا واحدا عن آخر إغلاق له، بينما سجل اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الدينار، وتم تداوله بأربعة دنانير وأربعة وتسعين قرشا، ليسجل ارتفاعا قدره ستّة قروش بينما بيع غرام الذهب عيار ثمانية عشر كسر بمئة وأربعة وثلاثين دينارا.

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