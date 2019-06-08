مباشرة أعمال رصف قطعيات بشارع سالم سويكر بحي الدقادوستا

بنغازي 08 يونيو 2019 (وال)- باشرت الفرق الفنية في أعمال رصف قطعيات الجزء الثاني في شارع سالم سويكر الممتد من حي الحميضة إلى حي الدقادوستا ببلدية بنغازي.

هذا وقد باشرت الفرق الفنية بشركة برقة صباح السبت، في أعمال تنظيف الأجزاء التي تم كشطها قبل عيد الفطر من الإسفلت المتضرر، ورش مادة الـ ( R C 2 ) اللاصقة، ومن المنتظر أن يتم أيضًا اليوم وضع طبقة الإسفلت.

يُشار إلى أن هذه الأعمال ضمن حزمة مشروعات لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة من قبل المجلس النواب برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني، وعضوية رئيس اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي مهندس صقر بوجواري، وبناء على العقد المبرم مع بلدية بنغازي، بشأن صيانة الهبوطات والتصدعات والتشققات بالطرق الرئيسية والفرعية بالبلدية، وذلك تحت إشراف ومتابعة مكتب مشروعات بالبلدية. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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