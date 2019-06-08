اقتصاد

“داخلية الوفاق”: انفراجة في أزمة الوقود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، مساء السبت، حدوث انفراجة في أزمة الوقود التي شهدتها طرابلس خلال الأيام الماضية.

وقالت الوزراة بصفحتها في “فيسبوك” إنها قامت بجولة للوقوف على سير العمل بمحطات الوقود في طرابلس لتوثيق جهود الإدارة العامة للدعم المركزي في تأمين المحطات.

وأضافت “داخلية الوفاق” أنها لاحظت وجود انفراجة في أزمة الوقود، وأن أغلب المحطات تعمل على تزويد المواطنين بالوقود.

وكانت محطات الوقود في طرابلس شهدت في الأيام الماضية ازدحامات كبيرة من المواطنين بعد أنباء عن انقطاع الوقود في بعضها الأمر الذي أربك حركة المرور في بعض الشوارع وخلّف طوابير طويلة من السيارات أمام المحطات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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