اقتصاد

شركة الشرارة تطرح مناقصة لصيانة مقرها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أهابت شركة الشرارة الذهبية بكافة شركات المقاولة العاملة في ليبيا لصيانة المبنى الرئيسي للشركة .. وجاء في إعلان “الشرارة” عبر موقعها الإلكتروني أن عملية سحب كراسة الشروط المجاني ستبدأ اعتبارا من اليوم الأحد وتستمر حتى 27 من يونيو الجاري .

ووضعت شركة الشرارة اللخدمات النفطية التي تنشط في توزيع المحروقات على المحطات التابعة لها في ليبيا عدداً من الشروط للمتقدمين منها ضرورة تقديم أوراق ترخيص الشركة المتقدمة وأن يقدم العطاء على مظروفين مغلقين مختومين باسم الشركة وأن تتم معاينة المبنى الإداري المعني على أرض الواقع.

ونشرت الشرارة –في سياق متصل- صوراً لعدة محطات وقود تابعة لها قالت إنها مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين سعياً منها لإنهاء أزمة الوقود في المنطقة الغربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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