مصادر: “المركزي” يحسم أمر تخفيض رسوم مبيعات النقد الأجنبي

كشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أن المصرف سوف يستمر في تطبيق الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي حتى نهاية العام الحالي دون تخفيضها.

وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، وفقا لمواقع اخبارية، إن “كل الخيارات متاحة في حالة ارتفاع إنتاج النفط، ولكن في الوقت الحالي تدفعنا الأوضاع الاقتصادية إلى الاستمرار في نفس السياسات المعتمدة حالياً، بهدف ضبط أسواق العملة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه محللون اقتصاديون إلى ضرورة تخفيض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي بعد مرور ثمانية أشهر من العمل بها.

وحسب بيانات رسمية حققت الرسوم إيرادات تناهز 17 مليار دينار منذ بداية العام الحالي 2019 وحتى نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي من 2019.

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