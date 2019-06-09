أزمة ديون تُقلق إدارة ميناء بنغازي

حالة من النشاط يشهدها ميناء مدينة بنغازي منذ مطلع العام الجاري على صعيد حركة السفن التجارية المحملة بالبضائع والسلع المختلفة بالإضافة للأخرى الموردة للسيارات كل هذا مكن إدارة الميناء من الانتظام بسداد مرتبات الموظفين منذ شهر يناير من العام الجاري وحتى مايو.

وكشف مدير المكتب الإعلامي للشركة الليبية للموانئ ناصر أبوزويدة في تصريحات لـ 218 أن إجمالي قيمة مرتبات العاملين في الميناء التي وصلت إلى مليونين وثلاثمئة ألف دينار شهريا، خصصت لـ1400 موظف.

وأوضح أبو زويدة أن كافة المرتبات تم سدادها من إيرادات المناولة وخدمات السفن في ميناء جليانة، فيما ما زالت إدارة ميناء بنغازي تحاول جاهدة وضع حلول لأزمة الديون المستحقة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي البالغة 12 مليون دينار عن الفترة ما بين عامي 2013-2016 وهي عبارة عن أقساط ضمان للموظفين.

وفي خطوة لتوسيع نشاط الأعمال بداخل ميناء بنغازي تطرق أبو زويدة لأوقات تقديم الخدمات للسفن الراسية موضحا أن بعض العمليات تستمر لأربعة وعشرين ساعة متواصلة مما أسهم في دخول عدد أكبر من السفن بالمقارنة مع الشهور الماضية.

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