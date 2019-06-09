المهندس الصقر بو جواري: بنغازي عادت للازدهار وتشهد تنفيذ عدد “200” مشروع

بنغازي 09 يونيو 2019 (وال)- أكد رئيس المجلس التسييّري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري اليوم الأحد، أن بلدية بنغازي عادت للازدهار، حيث تشهد تنفيذ مشاريع تقدر بـ 200 مشروع.

وقال المهندس الصقر بوجواري – بوجواري – خلال كلمته في حفل معايدة أقيم بمقر ديوان البلدية صباح اليوم الأحد، بحضور كافة أعضاء وموظفي البلدية، إن البلدية لازالت تطمح للمزيد من المشروعات، وأن الخدمات التي تقدمها البلدية، واجب عليها للوصول إلى مرحلة المواطنة، وهو رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها البلدية للمدينة.

ونوه المهندس الصقر بوجواري لجهود المبذُولة من قبل الموظفين، مشيدًا بكفاءة عملهم للسيّر قدماً للنهوض بمدينة بنغازي.

وتقدم المهندس الصقر بوجواري بالتهنئة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي – البيضاء السيد علي الحبري، لما قدموه من دعم لبلدية بنغازي، لاجتياز الصعوبات التي تمر بها.

وترحم المهندس الصقر بوجواري – في ختام كلمته – على شهداء الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يكون مثواهم الفردوس الأعلى، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى وعودة المفقودين. (وال- بنغازي) ر ت

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