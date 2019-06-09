التوترات التجارية تهيمن على قمة العشرين

تمحورت التوترات التجارية على أعمال قمة العشرين التي عقدت في اليابان نظرا لاتساع تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل التهديدات المتصاعدة المتبادلة بين البلدين بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع وإصرار واشنطن على إلحاق الضرر ببكين خاصة بعد حظرها لشركة هواوي الصينية.

وكانت الحرب التجارية بمثابة اختبار لكبار المسؤولين الماليين بكيفية التعامل معها بطريقة تقلل من الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد العالمي، وبحث الخطط التي من شأنها تجنب حدوث ركود اقتصادي عالمي.

يشار إلى أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها واشنطن على بكين التي ردت عليها بنفس الإجراء هزّت أسواق المال العالمية وتسبب بفقدان أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار من الاستثمارات في جميع العالم مما زاد المخاوف أكثر من تراجع عالمي.

بدورها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إنه لا يوجد تهديد وشيك من ركود عالمي، مشيرة إلى أن هذا التهديد المباشر من الجهتين سيسبب جروحا ذاتية يجب تفاديها، بحسب وصفها.

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