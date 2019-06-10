إعادة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة الخمس

تمكن فنيو الشركة العامة للكهرباء ومهندسوها أمس الأحد من تشغيل الوحدة الثانية في محطة الخمس الغازية بعد الانتهاء من إجراء أعمال الكشف والصيانة ومد الشبكة بقدرة 100 ميغاوات .

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء -التي نشرت الخبر على صفحتها الرسمية- أن العمل جاري على صيانة محول الوحدة الغازية الرابعة لإرجاعه مجدداً إلى الخدمة ومن المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال صيانة المحول ودخول الوحدة إلى الخدمة اليوم الاثنين بقدرة 130 ميغاوات.

وأكدت الشركة أنه بإعادة تشغيل هاتين الوحدتين للخدمة مرة أخرى ستساهم في تغطية جزء من العجز الحاصل في الشبكة وتقليص عدد ساعات طرح الأحمال .

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