اقتصاد

إعادة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة الخمس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فنيو الشركة العامة للكهرباء ومهندسوها أمس الأحد من تشغيل الوحدة الثانية في محطة الخمس الغازية بعد الانتهاء من إجراء أعمال الكشف والصيانة ومد الشبكة بقدرة 100 ميغاوات .

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء -التي نشرت الخبر على صفحتها الرسمية- أن العمل جاري على صيانة محول الوحدة الغازية الرابعة لإرجاعه مجدداً إلى الخدمة ومن المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال صيانة المحول ودخول الوحدة إلى الخدمة اليوم الاثنين بقدرة 130 ميغاوات.

وأكدت الشركة أنه بإعادة تشغيل هاتين الوحدتين للخدمة مرة أخرى ستساهم في تغطية جزء من العجز الحاصل في الشبكة وتقليص عدد ساعات طرح الأحمال .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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