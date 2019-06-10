جوازت معيتيقة تُفَّعِل قرار ايقاف منح التأشيرات

عمم رئيس رقابة جوازات مطار معيتيقة الدولي في طرابلس عميد “المختار الصيد بن نجمة” كتاباً موجهاً لشركات الخطوط الناقلة بشأن ايقاف منح تأشيرات الدخول للأراضي الليبية لاستجلاب العمالة الأجنبية لجميع القطاعات العامة والخاصة ويستثنى من ذلك قطاعين هما الصحة وقطاع النفط والغاز.

وجاء في كتاب “المختار” أن إيقاف المنح جاء بناءً على تعليمات وزير الداخليلة المفوض بحكومة الوفاق فتحي باش آغا وذكر الكتاب في معرض تنويهه شركة الخطوط الليبية – الأفريقية – البراق – الأجنحة – والراحلة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق نفت أول من أمس الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي حول منح أذونات عمل فورية لعمالة سورية قادمة إلى طرابلس.

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