أسعار النفط ترتفع بفضل خفض الإمدادات

طرابلس-العنوان

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد أن قالت السعودية إنه ينبغي على أوبك وروسيا تقييد الإمدادات عند المستويات الحالية بينما سحبت واشنطن التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك لتزيح غمامة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق إلى 63.61 دولار للبرميل، مرتفعا 32 سنتا أو 0.5 بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.32 دولار للبرميل بزيادة 33 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وقال متعاملون إن أسعار النفط زادت بعد تصريحات من السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، يوم الجمعة تفيد اقتراب المنظمة من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.

المصدر-(رويترز)

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