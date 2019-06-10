تراجع الليرة يهدد 500 شركة تركية

أصدرت غرفة الصناعة التركية ومقرها أسطنبول تحذيرا ل500 شركة تدفع أكثر من 88% من الأرباح التشغيلية لتكاليف التمويل، الأمر الذي اعتبرتْه الغرفة تهديدا لمستقبل عمل الشركات.

ويأتي تعليق الصناعة التركية حول مصير الشركات بعد رصد خلل في ارتفاع ديون الشركات ذاتها بنسبة سبعة وستين في المئة تزامن ذلك مع هبوط نسبة رأس المال إلى ثلاثة وثلاثين في المئة وتواجه الليرة التركية موجة انخفاض أمام الدولار أطاحت بها إلى مستويات ست ليرات وسط تخوفات من المستثمرين بعد صدور تقارير دولية تشير إلى أن الاقتصاد التركي ما زال متوجها للانكماش.

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