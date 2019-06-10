اقتصاد

تراجع الليرة يهدد 500 شركة تركية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت غرفة الصناعة التركية ومقرها أسطنبول تحذيرا ل500 شركة تدفع أكثر من 88% من الأرباح التشغيلية لتكاليف التمويل، الأمر الذي اعتبرتْه الغرفة تهديدا لمستقبل عمل الشركات.

ويأتي تعليق الصناعة التركية حول مصير الشركات بعد رصد خلل في ارتفاع ديون الشركات ذاتها بنسبة سبعة وستين في المئة تزامن ذلك مع هبوط نسبة رأس المال إلى ثلاثة وثلاثين في المئة وتواجه الليرة التركية موجة انخفاض أمام الدولار أطاحت بها إلى مستويات ست ليرات وسط تخوفات من المستثمرين بعد صدور تقارير دولية تشير إلى أن الاقتصاد التركي ما زال متوجها للانكماش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك