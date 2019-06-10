زيادة التضخم في السوق المصرية

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 % في مايو من 13 % في أبريل وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال شهري مارس وأبريل.

و بالمقارنة مع الشهر السابق فإن وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية زادت 1.1 % في مايو من 0.5 % في أبريل.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1 % واللحوم والدواجن 3.6 % والأسماك والمأكولات البحرية 1.2 % .

يشار إلى أن الاقتصاد المصري يمر بإصلاحات اقتصادية وصفتها الحكومة المصرية بالقاسية والضرورية؛ لتحقيق تنمية شاملة على مختلف الصعد، وتحسين الظروف الاقتصادية للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية بسبب ركود السياحة التي كان تدر مداخيل كبيرة إلى خزينة الدولة.

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