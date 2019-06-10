“الكهرباء” تنتهي من أعمال صيانة محطة الخمس 

انتهت الشركة العامة للكهرباء من إجراء أعمال الكشف والصيانة بمحطة الخمس الغازية وتم تشغيل الوحدة الثانية بالمحطة بقدرة 100 ميغاوات

وكشفت الشركة عن استمرار العمل على صيانة محول الوحدة الغازية الرابعة لإعادته إلى الخدمة من جديد مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال صيانة المحول ودخول الوحدة إلى الخدمة اليوم الاثنين بقدرة 130 ميجاوات

الجدير بالذكر أن إعادة تشغيل هاتين الوحدتين مرة أخرى سيسهم في تغطية جزء من العجز الحاصل في الشبكة وتقليص عدد ساعات طرح الأحمال وفقا للشركة.

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