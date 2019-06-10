اقتصاد

“الكهرباء” تنتهي من أعمال صيانة محطة الخمس 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت الشركة العامة للكهرباء من إجراء أعمال الكشف والصيانة بمحطة الخمس الغازية وتم تشغيل الوحدة الثانية بالمحطة بقدرة 100 ميغاوات
وكشفت الشركة عن استمرار العمل على صيانة محول الوحدة الغازية الرابعة لإعادته إلى الخدمة من جديد مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال صيانة المحول ودخول الوحدة إلى الخدمة اليوم الاثنين بقدرة 130 ميجاوات
الجدير بالذكر أن إعادة تشغيل هاتين الوحدتين مرة أخرى سيسهم في تغطية جزء من العجز الحاصل في الشبكة وتقليص عدد ساعات طرح الأحمال وفقا للشركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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