ليبيا تشارك في مؤتمر العمل بجنيف

ترأس وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق المهدي الأمين وفد ليبيا المشارك بمؤتمر العمل في جنيف والذي ستبدأ فعالياته اليوم الاثنين مستمرا إلى 21 من شهر يونيو الجاري بمشاركة الحكومات وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى العمال.

ويناقش المؤتمر بنودا دائمة تشمل تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة وتقرير المدير العام للمنظمة والذي يتضمن تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل ،وسيستعرض المؤتمر برامج وميزانية المنظمة من أجل مراجعتها واعتمادها بالإضافة إلى عرض تقارير اللجان بشأن تطبيق الحكومات لعدد من اتفاقيات العمل.

الجدير بالذكر أن وفد ليبيا المشارك سيلتقي بعدد من ممثلي الأعضاء ويشارك في اجتماعات مجموعة الدول العربية.

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