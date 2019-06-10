اقتصاد

ليبيا تشارك في مؤتمر العمل بجنيف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ترأس وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق المهدي الأمين وفد ليبيا المشارك بمؤتمر العمل في جنيف والذي ستبدأ فعالياته اليوم الاثنين مستمرا إلى 21 من شهر يونيو الجاري بمشاركة الحكومات وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى العمال.

ويناقش المؤتمر بنودا دائمة تشمل تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة وتقرير المدير العام للمنظمة والذي يتضمن تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل ،وسيستعرض المؤتمر برامج وميزانية المنظمة من أجل مراجعتها واعتمادها بالإضافة إلى عرض تقارير اللجان بشأن تطبيق الحكومات لعدد من اتفاقيات العمل.

الجدير بالذكر أن وفد ليبيا المشارك سيلتقي بعدد من ممثلي الأعضاء ويشارك في اجتماعات مجموعة الدول العربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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