أسعار النفط تُحلق بعد إعلان السعودية عن إمكانية تمديد خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد إعلان السعودية أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وشركاءها إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

حيث سجل سعر برميل النفط الخفيف “لايت سويت كرود” المرجع الأميركي للخام تسليم، ارتفاعاً قدره 33 سنتاً ليبلغ سعره 54.32 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

هذا وستعقد أوبك وشركاؤها وخصوصاً روسيا، في الأسابيع المقبلة اجتماعاً في فيينا للبت في تمديد أو عدم تمديد اتفاق الحد من الإنتاج.

كما أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد لقاء مع نظيره الروسي الكسندر نوفاك الأسبوع الماضي أنه متأكد من أن الاتفاق سيتم تمديده.

