“وينترشال ديا”: الأوضاع في ليبيا تُهدد الإنتاج

قال الرئيس التنفيذي لشركة “وينترشال ديا”، ماريو فوكيستوف، إن أي تدهور في الوضع السياسي في ليبيا قد يعرض إنتاج الشركة الحالي في البلاد للخطر.

وأضاف فوكيستوف للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن الانتاج في الخارج يتمتع بميزة عدم التعرض للمخاطر واستمرارية التصنيع، لكن الإنتاج الرئيسي للشركة في ليبيا معرض للخطر ولا ندري كم من الوقت يمكن للشركة الحفاظ على هذا الإنتاج في ظل الظروف الحالية.

وكان إنتاج شركة “وينترشال ديا”التي تمتلك امتيازين نفطيين في ليبيا، قد انخفض خلال فترات الاشتباكات إلى أقل من 10 آلاف برميل يوميا، وفق “رويترز”.

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