زيارة مرتقبة لبوتين إلى السعودية

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الاثنين، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، في أكتوبر القادم، وذلك بعد أيام من تأكيد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، استمرار التحضير لهذه الزيارة.

وجاء إعلان الفالح خلال زيارة يقوم بها إلى موسكو لعقد مباحثات مع نظيره الروسي، يدرسان خلالها مشاركة بعض الشركات السعودية في مشروع ميثانول بشرق روسيا.

كما سبق أن زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرياض في مارس الماضي، وكان التحضير لزيارة بوتين أحد البنود التي جرى الاتفاق عليها.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد زار موسكو في أكتوبر من العام 2018، دعا في نهايتها بوتين لزيارة الرياض.

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