الجنيه المصري يواصل صعوده أمام الدولار

واصل الجنيه المصري صعوده أمام الدولار الأميركي في عدد من البنوك وذلك بعد سلسلة من التراجعات وصلت لأكثر من مئة قرش منذ بداية العام الجاري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ارتفاعا بمقدار قرشين، ليبلغ 16.71 جنيها عند الشراء و16.81 جنيها عند البيع. كما تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك الأخرى بنسبة متقاربة.

وكان الجنيه المصري قد ارتفع مسجلا أعلى مستوى له في عامين، على عكس الاتجاه النزولي الطاغي على عملات الأسواق الناشئة، وذلك بفعل التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية