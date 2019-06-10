اقتصاد

الجنيه المصري يواصل صعوده أمام الدولار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل الجنيه المصري صعوده أمام الدولار الأميركي في عدد من البنوك وذلك بعد سلسلة من التراجعات وصلت لأكثر من مئة قرش منذ بداية العام الجاري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ارتفاعا بمقدار قرشين، ليبلغ 16.71 جنيها عند الشراء و16.81 جنيها عند البيع. كما تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك الأخرى بنسبة متقاربة.

وكان الجنيه المصري قد ارتفع مسجلا أعلى مستوى له في عامين، على عكس الاتجاه النزولي الطاغي على عملات الأسواق الناشئة، وذلك بفعل التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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