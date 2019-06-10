روسيا تتريث في دعم تمديد اتفاق “أوبك”

تتجه الأنظار إلى اليابان حيث يعقد اجتماع مجموعة العشرين الذي يسبق بأيام اجتماع “أوبك” وحلفائها في فيينا لبحث سياسة إنتاج النفط.

ويبدو أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تغرد خارج السرب، ولم تتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام، بحسب تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

وأوضح الفالح إنه ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك قد يحظيا بفرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر قبل اجتماع “أوبك”.

وذكر الفالح في معرض حديثه أن شركة “أرامكو” السعودية تسعى للاستثمار في بعض مشاريع الغاز الطبيعي العملاقة في روسيا حيث عرضت الانضمام إلى شركة “نوفاتك” الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي، وينتظر من الشركة أن توافق على عرض أرامكو.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد توقعت في وقت سابق من العام وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل ما سينعكس إيجابا على اقتصاد الدول المنتجة للنفط كالسعودية وروسيا.

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