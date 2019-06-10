تيجي .. معاناة يومية جراء تهالك الطرقات

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تعاقدت شركات عدة على مدار السنوات الأربعة الماضية على صيانة الطرق الفرعية وتعبيدها داخل “تيجي” بمنطقة باطن الجبل دون أن تستكمل حتى يومنا هذا مما زاد من معاناة المواطنيين اليومية في البلدة التي تشهد كل يوم زيادة في تهالك الطرق داخل الأحياء السكنية .

يناشد أهل تيجي اليوم مصلحة الطرق والجسور والجهات ذات العلاقة بالنظر في هذه الشوارع الفرعية التي تشهد حفر كبيرة أربكت حركة المواطنيين من وإلى منازلهم وتظهر المعاناة أكثر مع الذين لديهم حالات مرضية أو إسعاف إلى المراكز الطبية وغيرها من مشاكل تفاقم من وطئتها الحالة المتردية للطرقات.

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