ميناء بنغازي.. دخول باخرتين تجاريتين  

أعلنت الشركة الليبية للموانئ – فرع بنغازي، عبر صفحتها الرسمية عن دخول باخرتين تجاريتين إلى ميناء بنغازي البحري محملتين ببضائع وسله متنوعة، الأولى الباخرة ديليفيس ريقا التي حطت على الرصيف رقم 2 وهي تابعة لشركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 114 حاوية.

احتوت الباخرة على حمولة 143 سيارة أميركية،معدات حفر نفطية، قرانيت، قطع غيار سيارات،كماليات السيارات، ثلاجات، غسالات، مواد صحية، مواد سباكة، مبردات هواء، مواد تنظيف، خزانات حمام،ألعاب، طابعات، إضافة إلى حمولات أطعمة متنوعة كاللوز والحلبة والتوابل والفواكه المشكله المعلبة ، علاوةً على الأقمشة وملابس الأطفال والأحذية والملابس والحقائب والأمتعة الشخصية .

وأعلنت الشركة عن دخول الباخرة أوسلو فوريست 3 على الرصيف رقم 5 والتابعة لشركة خطوط نبتون للملاحة وحمولتها 606 ربطة أخشاب لصالح شركة العالمية الجديدة لاستيراد مواد البناء.

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