أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.4 دينار
|4.39 دينار
|اليورو
|4.92 دينار
|4.84 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.50 دينار
|5.42 دينار
|الليرة التركية
|0.75 دينار
|0.67 دينار
|الدينار التونسي
|1.46 دينار
|1.38 دينار
|الجنية المصري
|0.26 دينار
|0.252 دينار
|الدولار الكندي
|3.21 دينار
|3.13 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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