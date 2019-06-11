اقتصاد

“الكهرباء” تنفي تشغيل إحدى وحدات محطة أوباري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت الشركة العامة للكهرباء دخول أي من وحدات التوليد التابعة لمحطة أوباري إلى الشبكة، مفندة بذلك كافة الأخبار التي تداولتها منصات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشغيل الوحدة الرابعة بالمحطة.

وطالبت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كل من ساعد على نشر هذه الأخبار المزيفة بالتأكد من أي خبر يتعلق بقطاع الكهرباء بالتواصل مع دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء.

وكان رئيس دائرة الإعلام بالشركة، محمد التكوري قد أكد في فبراير الماضي أن عملية تشغيل المحطة بحاجة إلى عودة الشركة المسؤولة عن المشروع أولا، مشيرا إلى أن مسألة التشغيل ليست بالسهلة كما يتصورها البعض.

يذكر أن تكلفة مشروع محطة أوباري بلغت 450 مليون دولار وأن مستوى الإنجاز فيها وصل إلى 98%، وتوقف العمل في المحطة بعد تكرار عمليات خطف الموظفين وعمليات سرقة طالت البنية التحتية للمحطة خلال السنوات الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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