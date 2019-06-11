اقتصاد

حريق يُفقد حقل السرير النفطي 30 ألف برميل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رويترز: حقل السرير النفطي يفقد 30 ألف برميل بسبب حريق في مولد الكهرباء

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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