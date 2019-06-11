إيطاليا تُكثّف اهتمامها بمصالحها الاقتصادية في ليبيا

في إشارة واضحة لاهتمام إيطاليا بمصالحها الاقتصادية في ليبيا عقد السفير الإيطالي جوزيبي وتشينو جملة من الاجتماعات مع رؤساء مؤسسات اقتصادية كان آخرها لقاؤه مع رئيس المركز الليبي للتحكيم الدولي الدكتور شقلوف لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين كما تطرق جوزيبي إلى ضوابط الاستثمارات الأجنبية في ليبيا بحسب ما ورد في حساب السفارة على توتير دون أن يُوضح أي تفاصيل أخرى.

كما أعلنت السفارة الإيطالية عن لقاء جمع جوزيبي وتشينو مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تباحث فيه الطرفان أهمية استقلالية القطاع وأن تتاح كافة الموارد لكل الليبيين وهنا تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة مسؤولة فقط على عمليات الإنتاج وإدارة القطاع دون التصرف في الإيرادات المالية.

وسبق هذه الاجتماعات المهمة لقاء السفير الإيطالي يوم الأحد مع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة محمد الرعيض بمشاركة عدد كبير من أصحاب الشركات المنتسبين للغرفة والذين لهم علاقة بالشركات الإيطالية

وتعد إيطاليا شريكا قويا للمؤسسات الاقتصادية في ليبيا التي تصدر نحو ثلاثين في المئة من إنتاجها النفطي لروما فضلا عن خط بحري مباشر للغاز الطبيعي يربط شركة مليتة بالجنوب الإيطالي.

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