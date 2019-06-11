اقتصاد

إيطاليا تُكثّف اهتمامها بمصالحها الاقتصادية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إشارة واضحة لاهتمام إيطاليا بمصالحها الاقتصادية في ليبيا عقد السفير الإيطالي جوزيبي وتشينو جملة من الاجتماعات مع رؤساء مؤسسات اقتصادية كان آخرها لقاؤه مع رئيس المركز الليبي للتحكيم الدولي الدكتور شقلوف لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين كما تطرق جوزيبي إلى ضوابط الاستثمارات الأجنبية في ليبيا بحسب ما ورد في حساب السفارة على توتير دون أن يُوضح أي تفاصيل أخرى.

كما أعلنت السفارة الإيطالية عن لقاء جمع جوزيبي وتشينو مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تباحث فيه الطرفان أهمية استقلالية القطاع وأن تتاح كافة الموارد لكل الليبيين وهنا تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة مسؤولة فقط على عمليات الإنتاج وإدارة القطاع دون التصرف في الإيرادات المالية.

وسبق هذه الاجتماعات المهمة لقاء السفير الإيطالي يوم الأحد مع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة محمد الرعيض بمشاركة عدد كبير من أصحاب الشركات المنتسبين للغرفة والذين لهم علاقة بالشركات الإيطالية
وتعد إيطاليا شريكا قويا للمؤسسات الاقتصادية في ليبيا التي تصدر نحو ثلاثين في المئة من إنتاجها النفطي لروما فضلا عن خط بحري مباشر للغاز الطبيعي يربط شركة مليتة بالجنوب الإيطالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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