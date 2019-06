ارتفاع طفيف يطال أسعار النفط بسبب التوترات التجارية بين أمريكا والصين

انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تهديد الطلب على الخام مع عدم اتفاق المنتجين الرئيسيين السعودية وروسيا بعد على تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً واحداً بما يعادل 1.6بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 62.29 دولار للبرميل، وفقد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 73 سنتاً أو 1.4 بالمئة ليغلق عند 63.26 دولار للبرميل.

من جهته قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه مستعد لفرض جولة جديدة من الرسوم العقابية على الواردات الصينية إذا لم يتوصل إلى اتفاق تجارة مع الرئيس الصيني خلال قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

هذا وقالت وزارة الخارجية الصينية أن الصين ترحب بإجراء مزيد من محادثات التجارة مع اشنطن، لكن ليس لديها ما تعلنه بشأن اجتماع محتمل.

