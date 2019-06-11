اقتصاد

“تجارة مصارتة” تُشارك بالملتقى العربي لرواد الأعمال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبلغت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة كافة رجال الأعمال المنضمين إليها بحسب النطاق الجغرافي والذي يضم مدن مصراتة وزليتن وبني وليد عزمها المشاركة في الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال.

وسيقام الملتقى في سلطنة عمان تحت شعار “الاستثمار والطاقات المتجددة” والذي حدد له يومي السابع والثامن من أغسطس المقبل.

وأوضحت غرفة التجارة أن كافة الترتيبات ستتم في مقر الغرفة بمصراتة وتشمل تذاكر السفر بالإضافة للإقامة والإعاشة وتأشيرة الدخول مشددة أن آخر موعد لقبول طلبات المشاركة سيكون يوم الرابع من شهر يوليو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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