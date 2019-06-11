اقتصاد

وزير الزراعة يلتقي نظيره الجزائري في جنيف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين اجتماعا موسعا يوم الاثنين مع نظيره الجزائري تيجاني حسان.
ونوقشت في الاجتماع الذي عقد في مدينة المؤتمرات بمدينة جنيف على هامش الدورة مئة وثمانية لمنظمة العمل الدولية الخطة الثلاثية للمنظمة التي تدرس دور الحكومات والعمائل وأصحاب الأعمال.

كما تطرق الأمين لأهمية التعاون المشترك مع الجزائر خاصة في مجالات التدريب المهني وإتاحة البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات في مجال المقاولات والرعاية الاجتماعية.

وتستمر أعمال مؤتمر العمل الدولي حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة 187 دولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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