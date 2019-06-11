وزير الزراعة يلتقي نظيره الجزائري في جنيف

عقد وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين اجتماعا موسعا يوم الاثنين مع نظيره الجزائري تيجاني حسان.

ونوقشت في الاجتماع الذي عقد في مدينة المؤتمرات بمدينة جنيف على هامش الدورة مئة وثمانية لمنظمة العمل الدولية الخطة الثلاثية للمنظمة التي تدرس دور الحكومات والعمائل وأصحاب الأعمال.

كما تطرق الأمين لأهمية التعاون المشترك مع الجزائر خاصة في مجالات التدريب المهني وإتاحة البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات في مجال المقاولات والرعاية الاجتماعية.

وتستمر أعمال مؤتمر العمل الدولي حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة 187 دولة.

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