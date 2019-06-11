تشغيل 3 وحدات بمحطة الزاوية بعد توقفها لساعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، إعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والثالثة في محطة كهرباء الزاوية المزدوجة، فيما بقيت الوحدة الرابعة خارج الخدمة.

وجاء إعلان الشركة بعدما ذكرت بوقت سابق من الثلاثاء بتوقف الوحدات الأربعة عن العمل وفقدان ما قدرته 600 ميغاوات من القدرات الإنتاجية.

ونقل مكتب الإعلام بالشركة عن مدير محطة كهرباء الزاوية المزدوجة قوله إن الكوادر الفنية بالمحطة شرعت بإعادة تشغيل الوحدات المتوقفة.

وبعد إعلان خروج الوحدات الأربعة، قالت مكتب الإعلام إن جهود الفنيين والمهندسين أثمرت في تشغيل الوحدات الثلاثة الأولى، فيما يجري العمل لإعادة الوحدة الغازية الرابعة للخدمة.

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