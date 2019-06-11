اقتصاد

الآغا: حوالة مالية مشبوهة بتخطيط معيتيق والكبير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء رمزي الآغا إن اللقاء الأخير الذي جمع محافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير والنائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق تم من أجل ترتيب إجراءات حوالة مالية بقيمة 96 مليون دولار لصالح بعض شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة.

وأوضح أن هذه الشركات هي التي التقى معيتيق بمسؤوليها خلال الأيام الماضية أثناء زيارته إلى أمريكا لأغراض سياسية وليس كما أشار المصرف المركزي، بحسب وصف الآغا.

وكان المركزي قد نشر يوم الاثنين الماضي خبر لقاء الكبير ومعيتيق من أجل توفير الخدمات للمواطنين دون إضافة أي تفاصيل عن طبيعتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك