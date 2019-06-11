مصادر لـ218: مهندسون بمحطة أوباري لتشغيلها قريبا

علمت قناة “218” من مصادرها الخاصة أن عددا من المهندسين وصلوا إلى محطة أوباري الغازية- دون الإعلان عن ذلك- واستأنفوا العمل استعدادا لتشغيل المحطة بوقت قريب.

وقالت المصادر إن المسؤولين في المحطة يرفضون الحديث لوسائل الإعلام حول وصول المهندسين وموعد تشغيل المحطة، كما أن الجيش يمنع دخول الإعلاميين إليها.

وذكر أحد المهندسين بالمحطة للمصدر أن الاستعدادات جارية لتشغيل المحطة، نافيا بالوقت ذاته تشغيل أو دخول أَي وحدة على شبكة الكهرباء العامة.

ونفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، دخول أي من وحدات التوليد التابعة لمحطة أوباري إلى الشبكة.

يذكر أن تكلفة مشروع محطة أوباري بلغت 450 مليون دولار وأن مستوى الإنجاز فيها وصل إلى 98 بالمائة، قبل أن يتوقف العمل إثر تكرار عمليات خطف الموظفين وسرقة البنية التحتية للمحطة.

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